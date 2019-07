Lazio, giocatori più in forma: test atletici migliori dello scorso anno

La Lazio è in forma. A confermarlo sono i test atletici che hanno riportato risultati migliori rispetto a quelli svolti lo scorso anno

È solo il quarto giorno di ritiro, ma la Lazio va già forte. La squadra di Inzaghi si è presentata in forma smagliante: a dirlo sono i test atletici a cui i giocatori sono stati sottoposti. Continuano le lunghe ripetute sulle rive del Lago Caterina, il gruppo è in forma e corre veloce, merito soprattutto dei consigli e della tabelle di allenamento fornite dal professor Ripert. Come riferito dalle colonne del Corriere dello Sport, ai ragazzi sono state affidate delle linee guida da seguire, una tabella di avvicinamento da svolgere in vacanza per preparare i muscoli al lavoro. La preparazione estiva inoltre, risponde anche ad un fattore mentale che non va sottovalutato: la vittoria della Coppa Italia ha lasciato nella squadra il giusto entusiasmo per affrontare al meglio il ritiro. insomma, la Lazio c’è e corre a grandi passi verso la nuova stagione.