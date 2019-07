AURONZO DAY 4 – La Lazio corre in gruppo, Marusic unico assente – F&V

Nuovo giorno di allenamento per la Lazio, nella splendida cornice di Auronzo di Cadore: i biancocelesti iniziano la mattinata con le ripetute al lago

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Alcuni giocatori, gli ultimi dei quali sono Jony, Durmisi e Silva, vanno a bagnarsi nel torrente del lago. La squadra rientra negli spogliatoi, la seduta è terminata. Appuntamento alle 17 di questo pomeriggio per la seconda seduta di lavoro della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Ritmi alti, la Lazio lascia lo ‘Zandegiacomo’ e, a due passi dal lago di Santa Caterina, si esercita sulle ripetute: 6 da mille metri, divisi in quattro gruppi.

Quarto giorno ad Auronzo di Cadore. La Lazio inizia con un nuovo allenamento: i primi a scendere in campo sono, come di consueto, i portieri, Guerrieri, Proto, Alia e Adamonis. I quattro continuano a lavorare agli ordini dei due preparatori Grigioni e Zappalà. L’esercizio è incentrato sui tiri dalla distanza, sia raso terra che alti. Intorno alle 9.30, è poi il turno dei giocatori di movimento, che rimangono nel campo adiacente a quello centrale per l’ampia fase di riscaldamento. Per loro, esercizi con e senza l’ausilio di strumenti. Simone Inzaghi può contare sull’intero gruppo, ad eccezione di Adam Marusic.