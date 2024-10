Lazio Genoa, l’Olimpico fortezza in campionato: quel dato è un aiuto in più contro i rossoblù! La statistica

Lazio Genoa, l’Olimpico in campionato è ormai sempre più una certezza. Un dato che va confermato oggi può essere un aiuto

Giorno di gara per la Lazio, che oggi alle 15 ospita all’Olimpico il Genoa per la giornata numero nove di campionato. Un match in cui i biancocelesti vorranno continuare a far valere la legge che regna sul proprio campo da ormai 7 mesi.

E’ infatti dallo scorso marzo che non arriva la sconfitta in campionato tra le mura amiche (1-2 con l’Udinese, il giorno dopo le dimissioni di Sarri). Una striscia iniziata poi con Tudor e proseguita da Baroni, fatta di 7 vittorie e 2 pareggi.