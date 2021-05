Lazio Genoa, le possibili scelte di Inzaghi: Hoedt pronto per la difesa

Alla vigilia del match di campionato tra Lazio e Genoa, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi sta valutando le scelte di formazione

Mancano ormai poco più di 24 ore all’inizio della sfida tra Lazio e Genoa allo Stadio Olimpico di Roma per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida fondamentale per i biancocelesti, decisi a rimanere aggrappati al carro della corsa Champions League.

In queste ore, il tecnico Simone Inzaghi sta valutando le possibili scelte di formazione per sfidare i grifoni e sembra intenzionato a schierare lo stesso 11 delle ultime gare. L’unica eccezione sarà in difesa, vista l’assenza per squalifica di Francesco Acerbi. Dunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore biancoceleste sembra propenso a schierare dal primo minuto Wesley Hoedt al centro del reparto arretrato: l’olandese, al momento, è in vantaggio su Marco Parolo, jolly a tutto campo che ha ricoperto quel ruolo alcune volte in stagione. Ecco, dunque, la probabile formazione della Lazio:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Radu, Hoedt, Marusic; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.