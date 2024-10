Lazio Genoa, la notizia per i tifosi: c’è il comunicato del club biancoceleste

Lazio Genoa, arriva il comunicato sul sito ufficiale del club per il post partita del match di domenica. Riguarda il Lazio Style di Via Calderini

Notizia per i tifosi della Lazio che si recheranno allo Stadio Olimpico domenica 27 ottobre per il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il Lazio Style 1900 nella zona dell’impianto (Via Calderini) sarà aperto fino alle ore 20:00.

Questo il comunicato del club diramato sul sito ufficiale – «La S.S. Lazio comunica che il negozio Lazio Style 1900 situato in Via Guglielmo Calderini 66/c rimarrà aperto anche al termine della partita casalinga di domenica Lazio-Genoa fino alle ore 20:00»