Gol Immobile, Acerbi scherza sull’esultanza: «Il bacio era per me?» FOTO

Siparietto tra Acerbi ed Immobile, dopo l’esultanza dell’attaccante per il raddoppio del dischetto

Immobile non ha sbagliato dal dischetto ed è esploso in un’esultanza, per il raddoppio regalato alla Lazio contro il Genoa. Nell’esprimere tutta la sua felicità, l’attaccante ha lanciato un bacio al vento, sicuramente rivolto alla sua famiglia.

Il gesto è stato subito immortalato dal fotografo ufficiale e ricondiviso da Acerbi – presente in tribuna – con la divertente didascalia: «Il bacio era per me?». Non è tardata ad arrivare la risposta di Jessica Melena: «Non credo proprio».