Lazio Genoa, Acerbi dalla tribuna: «Sempre con voi» FOTO

Acerbi – fermato dal Giudice Sportivo – ha sostenuto i suoi compagni dalla Tribuna Monte Mario: «Sempre con voi»

Acerbi assente giustificato in Lazio Genoa. Mister Inzaghi ha dovuto fare a meno del ministro della sua difesa – a causa della squalifica rimediata per somma di gialli – ma la squadra non aha di certo rinunciato al suo supporto.

Il Leone, infatti, si è accomodato in Tribuna Monte Mario per sostenere i suoi copagni. Su Instagram, il messaggio: «Sempre con voi».