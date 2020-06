La Gazzetta dello Sport attacca il presidente della Lazio Lotito con un altro articolo riguardo la frase su Juve-Inter

Errare è umano, perseverare è diabolico. Si possono definire diaboliche le azioni de La Gazzetta dello Sport contro il presidente della Lazio Lotito.

Dopo aver azionato la macchina del fango contro il patron biancoceleste con vari articoli, continua la battaglia, diventata quasi personale, sulla frase riguardo la partita Juventus-Inter. Il quotidiano, sulle proprie colonne, oggi ha scritto: «Probabilmente Lotito non sarà deferito per le congetture sulla sfida di marzo vinta dai bianconeri, ma è almeno inopportuno che un consigliere federale, rappresentante di tutta la Serie A, si abbandoni a questo genere di commenti su due club, per giunta importanti come Juve e Inter. L’incarico in una istituzione comporta degli obblighi, ma Lotito, che ha perfino inseguito un seggio in Senato, evidentemente se ne infischia. Cosa dovrebbero quindi pensare Juve e Inter? Che la Lazio vuole avvelenare il finale di stagione usando qualsiasi arma a disposizione?». Ribadire ancora una volta il concetto già espresso non fa altro che mettere in cattiva luce gratuitamente il numero uno laziale.