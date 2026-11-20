Lazio, il mercato bloccato non ha impedito a Gennaro Gattuso di trasformare i biancocelesti. Dal primato in classifica alla distribuzione dei gol, i numeri raccontano un cambiamento che va ben oltre i risultati. E a gennaio il tecnico non vuole perdere nessuno

La Lazio è prima in classifica, non ha ancora perso una partita e ha già mandato in gol dodici giocatori diversi. Tutto questo senza aver potuto fare mercato in estate. È forse il dato più sorprendente del lavoro di Gennaro Gattuso, arrivato a Formello in una situazione tutt’altro che semplice e capace, nel giro di pochi mesi, di cambiare completamente il rendimento della squadra. Come sottolinea oggi Il Messaggero, il tecnico ha costruito la sua Lazio partendo dagli uomini che aveva a disposizione, senza inseguire necessariamente nuovi acquisti. E i risultati, almeno per il momento, gli stanno dando ragione.

Lazio, Gattuso ha cambiato tutto senza acquistare nessuno: la rivoluzione è partita da Formello

Quando Gattuso ha cominciato a lavorare con la Lazio, il blocco del mercato rappresentava un problema evidente. Nessuna possibilità di intervenire sulla rosa durante l’estate, nessun rinforzo da chiedere alla società per adattare la squadra alle proprie idee. Una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in un alibi, soprattutto in caso di risultati negativi.

Invece, Gattuso ha scelto di lavorare sui giocatori già presenti, cercando di capire come ottenere qualcosa in più da ciascuno di loro. E oggi, guardando la classifica, viene quasi da chiedersi quanto sarebbe stata diversa questa squadra se il mercato fosse rimasto aperto.

Il tecnico non ha avuto bisogno di rivoluzionare l’organico per cambiare il volto della Lazio. Ha modificato atteggiamenti, responsabilità e soprattutto il modo in cui i calciatori partecipano alla manovra. Un lavoro che si vede anche nelle partite più complicate, quando non basta affidarsi alla giocata del singolo per portare a casa il risultato.

Lazio, dodici marcatori diversi e venti assist: il segreto è nella distribuzione dei gol

C’è una statistica che racconta questa trasformazione meglio di tante altre. La Lazio ha segnato 25 gol nelle prime undici giornate, mandando a segno dodici calciatori differenti. A questi numeri si aggiungono 20 assist, un dato che, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, nessun’altra squadra di Serie A ha superato. Significa che quasi metà della rosa ha già trovato la via della rete.

Ma soprattutto significa che la Lazio non dipende da un unico attaccante, da un solo centrocampista o dalle iniziative di un esterno.

Le occasioni nascono attraverso il contributo di tanti giocatori e, quando uno dei protagonisti attraversa una giornata meno brillante, c’è spesso qualcun altro pronto a rendersi pericoloso. È una differenza enorme rispetto a quelle squadre che finiscono per affidarsi sempre agli stessi due o tre uomini.

Dodici marcatori in undici partite non sono soltanto una curiosità statistica. Sono il segnale di una formazione nella quale anche chi non parte con il compito principale di segnare viene coinvolto nella fase offensiva. E i venti assist confermano che il pallone arriva in porta dopo un lavoro condiviso, non soltanto grazie a iniziative individuali.

Lazio, il no a Icardi racconta le idee di Gattuso: prima viene il gruppo

Un altro episodio significativo risale a settembre. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, Gattuso avrebbe rifiutato la possibilità di ingaggiare Mauro Icardi, allora proposto come svincolato.

Una scelta che, alla luce di quanto sta accadendo, aiuta a comprendere le priorità dell’allenatore. Non è una questione di mettere in discussione le qualità di Icardi, attaccante che ha dimostrato ampiamente di saper segnare. Il punto è capire quale tipo di giocatore possa inserirsi negli equilibri costruiti a Formello. Gattuso vuole calciatori pronti a lavorare per la squadra, ad accettare le sue decisioni e a mettere il risultato collettivo davanti alle esigenze personali.

Naturalmente, avere giocatori di talento resta fondamentale. Ma nella Lazio attuale il talento deve trovare spazio dentro un’organizzazione precisa. Il fatto che i biancocelesti siano arrivati in testa alla classifica senza un grande colpo estivo dimostra quanto questa impostazione abbia funzionato.

Lazio, 29 punti e undici gare senza sconfitte: Gattuso ha riscritto la storia

I numeri del campionato danno ancora più peso a questo ragionamento. Con 29 punti nelle prime undici giornate, la Lazio ha superato il precedente primato di 28 punti registrato nella stagione 2017/18. E non è tutto.

Per ritrovare una Lazio capace di iniziare il campionato con undici partite consecutive senza sconfitte bisogna tornare addirittura alla stagione 1972/73, quella della squadra allenata da Tommaso Maestrelli. Due dati che fanno capire quanto sia stato straordinario l’impatto di Gattuso.

Soprattutto considerando le condizioni nelle quali ha iniziato a lavorare. Il tecnico non ha potuto scegliere i rinforzi, non ha avuto un’estate caratterizzata da investimenti importanti e ha dovuto convivere anche con diversi problemi fisici all’interno della rosa. Eppure ha trovato il modo di rendere la Lazio competitiva contro qualsiasi avversario incontrato finora.

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Calciomercato Lazio, a gennaio Gattuso vuole rinforzi ma soprattutto trattenere i suoi giocatori

Tutto questo non significa che il mercato di gennaio sia diventato inutile. Anzi, gli infortuni che stanno interessando diversi titolari hanno ricordato quanto possa essere importante disporre di alternative affidabili, soprattutto se la Lazio vuole continuare a frequentare le prime posizioni della classifica. Ma c’è una differenza tra acquistare per migliorare la squadra e intervenire senza tenere conto degli equilibri già raggiunti.

Secondo Il Messaggero, Gattuso avrebbe ricevuto rassicurazioni dalla società: a gennaio non dovrebbe partire nessuno. Un aspetto fondamentale per un allenatore che ha impiegato mesi a costruire un gruppo competitivo.

Resta però da affrontare il confronto con la dirigenza sulle eventuali operazioni in entrata, tenendo conto anche delle possibilità economiche del club. La Lazio potrebbe aver bisogno di rinforzi, ma non può permettersi di compromettere quanto costruito finora.

Ed è proprio qui che si misura il lavoro svolto da Gattuso. La rivoluzione biancoceleste è già avvenuta, senza un solo acquisto estivo. Il mercato di gennaio, semmai, dovrà servire a proteggerla e a renderla più solida.

Perché la Lazio capolista non è nata grazie a un grande nome arrivato dall’esterno. È nata quando giocatori che erano già a Formello hanno cominciato a rendere molto più di quanto ci si aspettasse da loro. E questo, al di là della classifica, rimane probabilmente il risultato più importante ottenuto finora da Gattuso.