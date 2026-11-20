Gennaro Gattuso torna sulla crescita mentale della squadra e sulla necessità di evitare i cali di concentrazione. Contro il Lecce possibili occasioni dal primo minuto per le seconde linee, mentre Gudmundsson resta una risorsa importante per i biancocelesti

La Lazio riparte dal primo posto in classifica, ma Gennaro Gattuso non vuole che qualcuno pensi di aver già raggiunto il massimo. Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico biancoceleste ha affrontato in conferenza stampa alcuni aspetti che potrebbero rivelarsi decisivi nelle prossime settimane. Dalla gestione di Albert Gudmundsson alle opportunità per chi finora ha giocato meno, passando per quella mentalità che ha permesso alla Lazio di conquistare 29 punti nelle prime undici giornate. Il messaggio dell’allenatore è piuttosto chiaro: la squadra è cresciuta, ma deve ancora imparare a gestire meglio alcuni momenti delle partite. E soprattutto deve dimostrare di poter mantenere lo stesso rendimento anche quando cambiano gli interpreti.

Lazio, Gattuso punta sulle seconde linee: contro il Lecce può arrivare l’occasione giusta

Gli infortuni hanno inevitabilmente complicato la preparazione della partita contro il Lecce. Per Gattuso, però, questo non significa dover rinunciare alle proprie idee.

Anzi, la sfida dell’Olimpico potrebbe diventare un’occasione importante per alcuni giocatori rimasti finora ai margini delle rotazioni.

Il tecnico ha citato anche Manuel Lazzari e Dele-Bashiru, due elementi che conoscono bene il campionato e che possono offrire un contributo prezioso in una fase delicata della stagione.

C’è poi il discorso legato ad Albert Gudmundsson. L’islandese possiede qualità tecniche che possono cambiare una partita, ma Gattuso non vuole che l’attenzione si concentri esclusivamente su di lui.

LIMITARE I BLACKOUT AVUTI E GUDMUNDSSON – «Devo entrare nella testa di tutti, Gud è importante per qualità, ma poi ci sono tutti gli altri giocatori. Dele e Lazzari hanno presenze e ci danno sempre una mano. Albert quando sta bene è di grandissimo livello, ma non solo lui. Tanti che non hanno avuto spazio domani potranno giocare dal primo minuto, io li vedo sempre bene durante la settimana, l’importante è la condizione per affrontare le partite».

È proprio l’ultimo passaggio a meritare attenzione. Gattuso vede quotidianamente il lavoro dei suoi calciatori a Formello e non sembra avere dubbi sull’impegno di chi è stato utilizzato meno.

Ma allenarsi bene e riuscire a incidere in una partita di Serie A sono due cose diverse. Il Lecce rappresenterà quindi un banco di prova per capire quanto siano affidabili le alternative ai titolari.

Lazio, i dati fisici confortano Gattuso: adesso le riserve devono rispondere sul campo

Una delle principali caratteristiche della Lazio di questa stagione è la disponibilità dei giocatori al sacrificio.

La squadra corre, pressa e cerca di recuperare immediatamente il pallone quando lo perde. Un atteggiamento che ha permesso ai biancocelesti di affrontare anche avversari tecnicamente attrezzati senza perdere la propria identità.

Secondo Gattuso, i dati raccolti durante gli allenamenti confermano che l’intero gruppo sta lavorando nella direzione giusta.

LIVELLO DEI SOSTITUTI – «A livello caratteriale non sono mai sereno, sono sempre così. Sono consapevole di avere ragazzi che non si risparmiano mai, lo dicono anche i dati di corsa e sprint, sono tutti ad un buon livello. Ne sono orgoglioso, poi domani bisogna mettere questo in pratica, parlerà il campo».

Non è una dichiarazione di facciata. Con diversi titolari alle prese con problemi fisici, la Lazio avrà bisogno di risposte immediate anche da chi non ha ancora trovato continuità.

I numeri relativi a corsa e sprint possono rassicurare l’allenatore sulla condizione atletica, ma non bastano da soli a garantire una buona prestazione.

Servono anche attenzione, capacità di leggere le situazioni e soprattutto quella personalità necessaria per giocare senza il timore di commettere errori.

Per alcuni calciatori potrebbe essere il momento più importante della stagione. Finora hanno contribuito soprattutto durante la settimana; adesso potrebbero avere la possibilità di dimostrare il proprio valore davanti ai tifosi dell’Olimpico.

Lazio, Gattuso torna sulla partita di Napoli: la mentalità è cambiata davvero

C’è un altro passaggio della conferenza stampa che aiuta a comprendere il lavoro svolto da Gattuso.

Il tecnico è tornato sulla trasferta di Napoli, una partita nella quale la Lazio ha dovuto affrontare momenti complicati senza però smarrire la propria organizzazione.

L’allenatore ha spiegato di aver rivisto la gara insieme ai calciatori durante una seduta video, individuando ulteriori aspetti sui quali intervenire.

MENTALITA’ CRESCIUTA – «Quando si va in sala video, e quella di Napoli l’abbiamo visto ieri, questa è una cosa di facile lettura. La mentalità la vedi nelle corse su ogni palla che fanno, dev’essere l’abc per noi. A Napoli potevamo perdere, ma siamo restati in partita e nel primo tempo potevamo segnare più gol. Se siamo in questa posizione è perché corriamo sempre e ci aiutiamo gli uni con gli altri. Sbaglieremo sempre ma dobbiamo sempre voler soffrire e correre in campo. Se penso alle gare di Milan e Monza abbiamo avuto dei miglioramenti, penso a Venezia dove una mano ce l’ha data Mandas. Abbiamo fatto uno step importante nella mentalità e possiamo farne altri, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti».

Il riferimento alle partite contro Milan, Monza e Venezia non è casuale.

Gattuso sa bene che la sua Lazio non ha sempre disputato gare perfette. Ci sono stati momenti nei quali gli avversari hanno creato difficoltà e altri in cui è stato necessario affidarsi anche agli interventi di Christos Mandas.

La differenza rispetto al passato, però, sta nella reazione della squadra.

Anche quando qualcosa non funziona, i biancocelesti continuano a cercare di aiutarsi, evitando che una difficoltà individuale comprometta automaticamente la prestazione collettiva.

La Lazio riparte dal primo posto in classifica, ma Gennaro Gattuso non vuole che qualcuno pensi di aver già raggiunto il massimo. Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico biancoceleste ha affrontato in conferenza stampa alcuni aspetti che potrebbero rivelarsi decisivi nelle prossime settimane. Dalla gestione di Albert Gudmundsson alle opportunità per chi finora ha giocato meno, passando per quella mentalità che ha permesso alla Lazio di conquistare 29 punti nelle prime undici giornate. Il messaggio dell’allenatore è piuttosto chiaro: la squadra è cresciuta, ma deve ancora imparare a gestire meglio alcuni momenti delle partite. E soprattutto deve dimostrare di poter mantenere lo stesso rendimento anche quando cambiano gli interpreti.

Lazio, Gattuso punta sulle seconde linee: contro il Lecce può arrivare l’occasione giusta

Gli infortuni hanno inevitabilmente complicato la preparazione della partita contro il Lecce. Per Gattuso, però, questo non significa dover rinunciare alle proprie idee.

Anzi, la sfida dell’Olimpico potrebbe diventare un’occasione importante per alcuni giocatori rimasti finora ai margini delle rotazioni.

Il tecnico ha citato anche Manuel Lazzari e Dele-Bashiru, due elementi che conoscono bene il campionato e che possono offrire un contributo prezioso in una fase delicata della stagione.

C’è poi il discorso legato ad Albert Gudmundsson. L’islandese possiede qualità tecniche che possono cambiare una partita, ma Gattuso non vuole che l’attenzione si concentri esclusivamente su di lui.

LIMITARE I BLACKOUT AVUTI E GUDMUNDSSON – «Devo entrare nella testa di tutti, Gud è importante per qualità, ma poi ci sono tutti gli altri giocatori. Dele e Lazzari hanno presenze e ci danno sempre una mano. Albert quando sta bene è di grandissimo livello, ma non solo lui. Tanti che non hanno avuto spazio domani potranno giocare dal primo minuto, io li vedo sempre bene durante la settimana, l’importante è la condizione per affrontare le partite».

È proprio l’ultimo passaggio a meritare attenzione. Gattuso vede quotidianamente il lavoro dei suoi calciatori a Formello e non sembra avere dubbi sull’impegno di chi è stato utilizzato meno.

Ma allenarsi bene e riuscire a incidere in una partita di Serie A sono due cose diverse. Il Lecce rappresenterà quindi un banco di prova per capire quanto siano affidabili le alternative ai titolari.

Lazio, i dati fisici confortano Gattuso: adesso le riserve devono rispondere sul campo

Una delle principali caratteristiche della Lazio di questa stagione è la disponibilità dei giocatori al sacrificio.

La squadra corre, pressa e cerca di recuperare immediatamente il pallone quando lo perde. Un atteggiamento che ha permesso ai biancocelesti di affrontare anche avversari tecnicamente attrezzati senza perdere la propria identità.

Secondo Gattuso, i dati raccolti durante gli allenamenti confermano che l’intero gruppo sta lavorando nella direzione giusta.

LIVELLO DEI SOSTITUTI – «A livello caratteriale non sono mai sereno, sono sempre così. Sono consapevole di avere ragazzi che non si risparmiano mai, lo dicono anche i dati di corsa e sprint, sono tutti ad un buon livello. Ne sono orgoglioso, poi domani bisogna mettere questo in pratica, parlerà il campo».

Non è una dichiarazione di facciata. Con diversi titolari alle prese con problemi fisici, la Lazio avrà bisogno di risposte immediate anche da chi non ha ancora trovato continuità.

I numeri relativi a corsa e sprint possono rassicurare l’allenatore sulla condizione atletica, ma non bastano da soli a garantire una buona prestazione.

Servono anche attenzione, capacità di leggere le situazioni e soprattutto quella personalità necessaria per giocare senza il timore di commettere errori.

Per alcuni calciatori potrebbe essere il momento più importante della stagione. Finora hanno contribuito soprattutto durante la settimana; adesso potrebbero avere la possibilità di dimostrare il proprio valore davanti ai tifosi dell’Olimpico.

Lazio, Gattuso torna sulla partita di Napoli: la mentalità è cambiata davvero

C’è un altro passaggio della conferenza stampa che aiuta a comprendere il lavoro svolto da Gattuso.

Il tecnico è tornato sulla trasferta di Napoli, una partita nella quale la Lazio ha dovuto affrontare momenti complicati senza però smarrire la propria organizzazione.

L’allenatore ha spiegato di aver rivisto la gara insieme ai calciatori durante una seduta video, individuando ulteriori aspetti sui quali intervenire.

MENTALITA’ CRESCIUTA – «Quando si va in sala video, e quella di Napoli l’abbiamo visto ieri, questa è una cosa di facile lettura. La mentalità la vedi nelle corse su ogni palla che fanno, dev’essere l’abc per noi. A Napoli potevamo perdere, ma siamo restati in partita e nel primo tempo potevamo segnare più gol. Se siamo in questa posizione è perché corriamo sempre e ci aiutiamo gli uni con gli altri. Sbaglieremo sempre ma dobbiamo sempre voler soffrire e correre in campo. Se penso alle gare di Milan e Monza abbiamo avuto dei miglioramenti, penso a Venezia dove una mano ce l’ha data Mandas. Abbiamo fatto uno step importante nella mentalità e possiamo farne altri, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti».

Il riferimento alle partite contro Milan, Monza e Venezia non è casuale.

Gattuso sa bene che la sua Lazio non ha sempre disputato gare perfette. Ci sono stati momenti nei quali gli avversari hanno creato difficoltà e altri in cui è stato necessario affidarsi anche agli interventi di Christos Mandas.

La differenza rispetto al passato, però, sta nella reazione della squadra.

Anche quando qualcosa non funziona, i biancocelesti continuano a cercare di aiutarsi, evitando che una difficoltà individuale comprometta automaticamente la prestazione collettiva.

Lazio, contro il Lecce la vera sfida sarà mantenere la stessa identità

La classifica dice che Gattuso ha già ottenuto risultati straordinari. Nove vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle prime undici giornate rappresentano un rendimento che pochi avrebbero immaginato durante l’estate.

Ma il tecnico sembra interessato soprattutto a un altro aspetto: capire se la Lazio riuscirà a conservare la propria identità anche nelle difficoltà.

Finora i titolari hanno garantito un livello molto alto. Adesso, tra infortuni e possibili cambiamenti di formazione, servirà qualcosa in più da tutta la rosa.

Ecco perché la partita contro il Lecce assume un significato particolare.

Non si tratta soltanto di conquistare altri tre punti per difendere il primato. Sarà anche l’occasione per verificare se il lavoro svolto in questi mesi abbia coinvolto davvero tutti, compresi quei calciatori che hanno avuto meno opportunità.

Gattuso, intanto, continua a insistere su un concetto: la Lazio non deve dimenticare da dove è partita.

Un richiamo importante per una squadra che si trova meritatamente davanti a tutti, ma che non può permettersi di considerare acquisito quanto costruito finora. La crescita mentale di cui parla l’allenatore passerà anche dalla capacità di evitare i blackout e di affrontare il Lecce con la stessa fame mostrata nelle prime undici giornate.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Lazio, contro il Lecce la vera sfida sarà mantenere la stessa identità

La classifica dice che Gattuso ha già ottenuto risultati straordinari. Nove vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle prime undici giornate rappresentano un rendimento che pochi avrebbero immaginato durante l’estate.

Ma il tecnico sembra interessato soprattutto a un altro aspetto: capire se la Lazio riuscirà a conservare la propria identità anche nelle difficoltà.

Finora i titolari hanno garantito un livello molto alto. Adesso, tra infortuni e possibili cambiamenti di formazione, servirà qualcosa in più da tutta la rosa.

Ecco perché la partita contro il Lecce assume un significato particolare.

Non si tratta soltanto di conquistare altri tre punti per difendere il primato. Sarà anche l’occasione per verificare se il lavoro svolto in questi mesi abbia coinvolto davvero tutti, compresi quei calciatori che hanno avuto meno opportunità.

Gattuso, intanto, continua a insistere su un concetto: la Lazio non deve dimenticare da dove è partita.

Un richiamo importante per una squadra che si trova meritatamente davanti a tutti, ma che non può permettersi di considerare acquisito quanto costruito finora. La crescita mentale di cui parla l’allenatore passerà anche dalla capacità di evitare i blackout e di affrontare il Lecce con la stessa fame mostrata nelle prime undici giornate.