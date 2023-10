Il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A per continuare a risalire la classifica: all’Olimpico arriva una diretta concorrente per l’Europa come la Fiorentina. I biancocelesti vogliono rifarsi dopo la batosta in Olanda col Feyenoord.

Lazio-Fiorentina 0-0: sintesi e moviola

1′ Il match è iniziato

3′ AVVIO CAUTO – Entrambe le squadre sembrano voler aspettare l’avversario piuttosto che pensare ad iniziative offensive. Buon giro palla della Lazio.

6′ DURO INTERVENTO SU FELIPE ANDERSON – Martínez Quarta atterra Felipe Anderson nella trequarti viola. L’arbitro non estrae il cartellino.

10′ BOANVENTURA CI PROVA – Primo tiro della partita. Conclusione potente di Bonaventura che non impensierisce Provedel

11′ LUIS ALBERTO SFIORA IL VANTAGGIO – Azione in contropiede della Lazio, Luis Alberto servito in area scarica sull’esterno della rete sfiorando il gol

12′ GOL FIORENTINA – Beltrán porta in vantaggio la Fiorentina, polemiche della Lazio per un presunto tocco di mano

13′ – GOL ANNULLATO – Il VAR annulla la rete toscana, fallo di mano nel controllo palla che ha portato al gol

16′ CRESCE LA FIORENTINA – Il gol annullato non sembra aver intimorito la Fiorentina che continua ad attaccare

18′ PALO FIORENTINA – Fiorentina ad un passo dal gol, Beltrán ci prova ancora ma il palo evita il vantaggio Viola, la difesa capitolina è in difficoltà

Lazio-Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Isaksen, Immobile. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. A disp.: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Parisi, Pierozzi, Ranieri, Amatucci, Barak, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Brekalo, Kouame, Nzola, Sottil. All. Italiano

Arbitro: Mercenaro