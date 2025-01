Lazio Fiorentina, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Lazio Fiorentina, alla vigilia della gara interna di campionato contro i toscani ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, questa sera torna in campo la Lazio che vuole centrare il bis dopo il successo della scorsa settimana con il Verona, alla quale ha fatto da contorno anche il trionfo settimanale con la Real Sociedad. Il match avverrà come detto questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico, e verrà trasmesso su Dazn in esclusiva mentre non perdete il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!