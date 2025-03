Lazio, Fattori: «I biancocelesti sono degli outsider...»

L’ex calciatore della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è la lotta per il quarto posto

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex calciatore della Fiorentina, Sauro Fattori, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta Champions.

“Le due squadre più sotto pressione sono Juventus e Milan. Poi c’è la Roma, anche se è quella che ha le partite più difficili, poi Bologna, Lazio e Fiorentina sono delle outsider. Se arrivano in Champions, è un premio per cui non erano partite. Il Milan è quello più in ritardo di tutti però. Ne può approfittare la Fiorentina, che può finire bene