Lazio Empoli, Cherubini avvisa i bianconcelesti: «Non è una FORMALITÁ, anzi è una SFIDA ALLA PARI!»

Le parole del giornalista Marco Cherubini su Lazio Empoli, ultimo impegno dei biancocelesti prima della sosta nazionali

In un editoriale sull’edizione capitolina del Corriere dello Sport il giornalista Marco Cherubini ha detto la sua su Lazio Empoli, ultimo impegno della squadra di Baroni prima della sosta nazionali. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Qualcuno potrebbe pensare ad una formalità, ma per fortuna la classifica tiene tutti coi piedi per terra: è una sfida alla pari. Per di più contro una squadra che, come la Juventus, non ha mai perso. Tradotto: guai a sottovalutare l’Empoli di D’Aversa che oggi si presenta con i soliti ingredienti: velocità e bel gioco. La Lazio, tuttavia, sa cosa fare adesso. Dopo le due vittorie in Europa League – 7 gol fatti e uno solo subìto – intervallate dal nobile scalpo agonistico col Torino, va cavalcato l’entusiasmo generale. La Lazio di Baroni piace, anche nelle logiche rotazioni, ma è soprattutto lo straordinario momento di forma di alcuni protagonisti a rendere felici i tifosi. Perché l’attacco sta diventando uno dei più efficaci del campionato. A più riprese la coppia Dia Castellanos ha dato dimostrazione non solo di un’ottima intesa, ma anche di una confidenza col gol. E poi l’ottima fattura del gioco prodotto. Merito del totem di centrocampo, il francese Guendouzi (e di Rovella) che tra la gara di Torino e quella sotto il diluvio col Nizza, ha finalmente messo a disposizione della squadra le proprie qualità nel ruolo di regista. Insomma, dal centrocampo in su, la Lazio ha fatto vedere grandi qualità. È in difesa che occorre migliorare. E il riferimento non è certo al portiere: Provedel dopo un avvio opaco, è tornato a un eccellente livello di forma (bene anche Mandas giovedì sera). Ma a tutta la linea che dagli esterni ai centrali ha commesso parecchi errori. Non segna molto l’Empoli – è tra gli attacchi meno prolifici – ma la Lazio deve difendere meglio e con più attenzione. È lo scatto in avanti, per salire definitivamente di livello, inseguendo la quarta vittoria di fila. Ottimo modo di godersi la sosta, dopo la quale ci sarà l’altra trasferta di Torino, contro la Juventus.»