Lazio e Roma ricordano Mihajlovic: appuntamento all’Olimpico

Mihajlovic, importante iniziativa dei due club romani in ricordo di Sinisa MIhajlovic scomparso a dicembre a causa di una leucemia

A distanza di due mesi dalla tragica morte di Sinisa Mihajlovic che ha lasciato ancora ferite non indifferenti nel calcio ma in particolar modo nella sua famiglia, Lazio e Roma hanno aderito ad un importante iniziativa per ricordare l’ex tecnico serbo.

L’evento sarà il 20 febbraio, giorno in cui Sinisa avrebbe compiuto 54 anni, e sarà in collaborazione con Sport e Salute S.pA e avrà inizio alle ore 12