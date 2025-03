Lazio, ds Alcione su Rovella: «Mai avuto dubbi...»

Il ds dell’Alcione Corbetta ha parlato della crescita del talento di Rovella nella propria squadra: le sue parole sul centrocampista

C’è chi conosce alcuni giocatori della Lazio da molto più tempo di quanto possiamo immaginare ed un esempio evidente ci arriva quest’oggi dal ds dell’Alcione Corbetta. In particolare il dirigente si è soffermato sulla gioventù di Rovella, il quale militò proprio nella formazione lombarda. Per questa ragione Corbetta ha voluto spendere alcune parole sull’attuale centrocampista biancoceleste nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Le sue parole:

«Rovella, una corsa senza fine. Di Nicolò non ho mai avuto dubbi fin dalle giovanili. Che potesse avere un percorso così importante non era certo, ma lo reputavo di prospettiva, come dissi subito a Paolo, il padre. Faceva 14 anni a dicembre. Eravamo d’accordo con i genitori e con il Genoa. Aspettammo il compleanno per farlo firmare e alla fine della stagione lo cedemmo nonostante si fossero svegliati in tanti».