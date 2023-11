Lazio, domani la ripresa degli allenamenti dei biancocelesti in vista della Salernitana

Lazio, archiviato il riposo concesso da Sarri domani la squadra biancoceleste si ritroverà al centro sportivo per la ripresa delle attività

La sfida di Salerno è li dietro l’angolo, e la Lazio non vuole farsi cogliere impreparata, per questa ragione domani la squadra si ritroverà al centro sportivo di Formello per la ripresa degli allenamenti agli ordini di Sarri.

Il tecnico biancoceleste per la sfida con la Salernitana di Inzaghi, non avrà Luis Alberto squalificato e Vecino e Zaccagni entrambi infortunati. Il match si giocherà sabato 25 alle ore 15