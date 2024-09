Lazio, il botta e risposta De Grandis e Di Canio: «Che colpo DIA. Stiamo CALMI...»

Lazio, il botta e risposta tra Di Canio e De Grandis dopo la vittoria dei biancocelesti nella trasferta contro il Torino: ecco cosa si sono detti

Ieri sera al Club su Sky Sport Stefano De Grandis e Paolo Di Canio sono stati protagonisti di uno scambio di opinioni sulla Lazio mentre commentavano la vittoria dei biancocelesti contro il Torino. Di seguito le loro parole.

DE GRANDIS – «Dia che stiamo dicendo tutti che è bravo, la Lazio lo prende in prestito gratuito per due anni, al terzo anno ha il riscatto obbligatorio a 11,3 milioni. Tavares può piacere o non piacere però 5 milioni è un prezzo super competitivo».

DI CANIO – «Ragazzi però siamo alla sesta giornata. La Lazio sta facendo benissimo, ma ci stanno cadendo tutti a farla ripartire a grande velocità. Sembra adesso che Dia farà 40 gol, vediamo. Lui è un giocatore che si vede che ha uno spunto, una velocità, si vede che ha qualcosa in più, però vediamo poi quello che determinerà nel tempo. Il rapporto qualità prezzo lo possiamo fare nelle sei partite, poi però devi arrivare nelle prime sei. Se arrivi ottavo non è stato un mercato competitivo. La Lazio negli ultimi anni è arrivata sempre nelle coppe europee, se no è facile».

DE GRANDIS – «Perché la Lazio che spende meno delle altre deve arrivare tra le prime quattro o sei?».

DI CANIO – «Non sto dicendo che deve vincere lo Scudetto, bisogna avere equilibrio. Se non va nelle coppe è valsa la pena aver speso 11 milioni (per Dia, ndr) e non prenderne 50? La Lazio è arrivata una volta seconda, poi normalmente fa l’Europa League, allora è un affare non fare l’Europa League e non mantenere uno status, non guadagnare in Europa dei soldi se un giocatore ti rende per come non ti aspettavi però non è male? Questo è abituarsi alla mediocrità dal mio punto di vista».

DE GRANDIS – «Se non arrivi sesto dipende da Dia o anche dagli altri giocatori? Io ho parlato solo di Dia, così come quando la Lazio ha preso Muriqi a 20 milioni mi sembrava una spesa esagerata e immotivata. E non abbiamo detto che Muriqi è scarso perché la Lazio arriva sesta o settima».