Lazio a confronto: la classifica della Serie A 2023/24 dopo otto giornate

Lazio che attualmente è al settimo posto in classifica con 13 punti all’attivo, ma un anno fa com’era la situazione per i biancocelesti?

La Lazio di Baroni ha avuto un inizio di stagione tutto sommato positivo. 13 punti in 8 partite con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte (tutte in trasferta) per un settimo posto. Il vero plus fino a questo momento è il super inizio in Europa League con due successi ottenuti per 0-3 e 4-1.

In Serie A il confronto rispetto al 2023/24 è positivo, ma non c’è un divario troppo ampio. Infatti, dopo otto turni, la squadra allora guidata da Maurizio Sarri era a quota 10 punti. Solo 3 in meno, la differenza la fa però la posizione, dodici mesi fa i biancocelesti erano infatti tredicesimi.