Lazio, ci sarà Tudor o Martusciello contro il Frosinone? La situazione

Lazio, alla luce dell’accordo raggiunto tra il club e Tudor la domanda è chi ci sarà tra lui e Martusciello a Frosinone? Le ultime

Ormai ci siamo, la Lazio a meno di clamorosi colpi di scena in extremis, ripartirà da Igor Tudor che prende il posto di Sarri. L’accordo tra l’ex Verona e Marsiglia è stato raggiunto, e ora resta da capire quando esordirà come tecnico e non sarà nella gara imminente di sabato a Frosinone. Allo Stirpe ci sarà Martusciello, il quale ha seguito e preparato la squadra. Resta da capire se l’ex vice di Sarri resterà anche con Tudor o andrà via.