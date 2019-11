Lazio, Caso: «Acerbi? Bellissima sorpresa del calcio italiano»

Ex giocatore e ex allenatore della Lazio, Mimmo Caso ha analizzato il momento e le possibilità della squadra biancoceleste

Mimmo Caso, ex giocatore ed allenatore della Lazio, è intervenuto a Radio Sportiva per fa dire la sua sulla squadra di Inzaghi ma, soprattutto, su Francesco Acerbi: «Acerbi è una delle sorprese più belle del calcio italiano, se pensiamo anche a quello che gli era successo. Siamo andati a prendere all’estero tanti difensori ma c’era un giocatore che giocava nel Sassuolo di nome Acerbi, che ha un rendimento straordinario e che sbaglia pochissimo».

«La Lazio non è una sorpresa, ha mancato negli ultimi anni il traguardo che tutti volevano raggiungere, cioè la Champions. Però i biancocesti giocano insieme da anni, hanno un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro e la loro qualità è riconoscibilissima. Per me è la favorita per il terzo o quarto posto. Credo che questa squadra abbia pagato non centrare l’obiettivo massimo: per alcuni giocatori l’Europa League è quasi un ripiego e non per questo non l’hanno giocata volentieri, in campionato invece hanno trovato una quadratura importante. Inzaghi in Europa ha fatto anche un po’ di turnover per far riposare i giocatori importanti».