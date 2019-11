Calciomercato Lazio, il Milan punta Correa: i dettagli

Il Milan torna a guardare in casa Lazio: ai rossoneri piace il Tucu Correa, ma la clausola impressa sul rinnovo stronca ogni iniziativa

Prima Milinkovic, poi Correa. Il Milan sogna in grande, ma soprattutto biancoceleste. E, si sa, i sogni non costano nulla anche se quelli rossoneri si scontrano presto con la realtà.

Il serbo è stato il tormentone dello scorso calciomercato, ora le mire rossonere sembrano allungarsi sul Tucu: come riportato da Fabrizio Romano, esperto di trattative, nell’editoriale per Calciomercato.com.

L’argentino è rinato dalle proprie ceneri, scacciando i demoni di un rigore sbagliato e diventando una vera e propria fabbrica di gol, affianco ad Immobile: un momento di forma strepitoso.

Correa, inoltre, è reduce dal prolungamento del contratto con la Lazio: fino al 2024, il giocatore vestirà la maglia con l’Aquila. E, per mettere a tacere ogni possibile voce di mercato, nero su bianco c’è una clausola rescissoria di ben 80 milioni che stronca ogni iniziativa per il gioco al ribasso. Insomma, il futuro del calciatore sembra tutt’altro che lontano da Formello.