Lazio, capitolo rinnovi: tiene banco la situazione di Strakosha

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione rinnovi dei calciatori in casa Lazio

Non solo Inzaghi. La Lazio sta lavorando per rinnovare altri contratti.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il rinnovo del tecnico saranno ufficializzati altri prolungamenti di fatto già definiti. Quello di Immobile fino al 2025 è stato annunciato ad Auronzo, quello di Acerbi (dopo apparenti problematiche) è stato risolto, trovando un accordo (sempre fino al 2025). Quelli di Patric e Marusic dovrebbero essere trattative molto semplici (entrambi hanno la volontà di rinnovare), mentre alcune insidie potrebbero nascere intorno alla situazione di Thomas Strakosha. Il portiere, dopo aver perso il posto da titolare, potrebbe compiere diverse valutazioni sul vincolo fino al 2022 con la Lazio. E decidere quindi di prendere anche altre strade.