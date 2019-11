Lazio, Canigiani: «Per l’Udinese già quasi 7 mila biglietti venduti»

Lazio, le parole di Canigiani: dai biglietti venduti al nuovo negozio al centro.

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, Marco Canigiani – responsabile del marketing del club laziale – ha fatto il punto sulla situazione: «Per il Cluj siamo a circa 3 milabiglietti venduti. Mi aspetto da oggi un incremento di vendite per l’Udinese, comunque ora siamo a 7 mila. Juve? Le persone si muovono in largo anticipo, ci aspettiamo un dato importante in termini di presenze».

Sul negozio al centro: «E’ un momento importante, aspettavamo da tanto tempo e i tifosi lo chiedevano da tanto. Ci abbiamo lavorato parecchio, trovare la giusta combinazione tra location e investimenti non è facile. Siamo contenti dei risultati raggiunti».

Sul 120° anniversario: «Ci stiamo lavorando, ma la concentrazione massima al momento è sul negozio. Poi penseremo alle iniziative sul Natale e sul 120° anniversario. Poi c’è anche la finale di Supercoppa. Lavoriamo step by step».