Convocati Italia per il Belgio: Mancini ha sciolto le riserve! La lista completa degli azzurri

Convocati Italia per il Belgio: il Ct Roberto Mancini ha le idee chiare! Figurano quattro nuovi volti: la lista nel dettaglio
L’Italia si prepara all’ultimo appuntamento della fase a gironi di Nations League contro il Belgio, forte del successo ottenuto nella precedente sfida con la Francia. Gli Azzurri scenderanno in campo oggi alle 20:45 con una situazione favorevole!
Due risultati su tre permetterebbero alla squadra di Roberto Mancini di conquistare l’accesso ai quarti di finale, mentre una vittoria garantirebbe anche il primo posto nel girone. Rispetto alla gara precedente ci saranno quattro nuovi volti: Cisse, Ahanor, Liberali e Pisilli.
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«Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Vicario;
Difensori: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Palestra, Scalvini;
Centrocampisti: Barella, Cissé, Doumbia, Fagioli, Liberali, Pisilli, Romano, Tonali;
Attaccanti: Pio Esposito, Koleosho, Scamacca, Vergara».