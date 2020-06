Briga: «La Lazio dà di più nelle difficoltà. Scrivere l’inno? Perchè no…»

Mattia Briga, cantautore e tifoso della Lazio, ha commentato la ripresa del campionato e fatto un appello per l’inno…

Mattia Briga, cantautore romano e noto tifoso della Lazio, è stato raggiunto dal Corriere dello Sport per analizzare l’imminente ripresa del campionato e la corsa Scudetto: «Ho sensazioni positive. Non sarà facile riprendere dopo tre mesi, e affrontiamo un’ottima squadra come l’Atalanta, ma quando c’è stata una catastrofe, la Lazio ha sempre vinto lo scudetto e questo va tenuto in considerazione».



Il cantante ha avuto il privilegio di intrattenere il pubblico dell’Olimpico, nei minuti immediatamente precedenti al fischio di inizio tra Lazio ed Inter: «È stato magico cantare davanti a tantissime persone e prima di un match così importante».

E sull’idea di scrivere l’inno per la sua squadra del cuore: «Ovviamente mi piacerebbe. Vorrei che fosse una cosa contestualizzata, non fatta tanto per farla. Ecco, spero anche che la Lazio mi dia l’opportunità di scrivere un inno importante… Ci siamo capiti no? Nel caso farò tutto il possibile per spingere i ragazzi a vincere il campionato».



Per concludere, un commento sugli stadi vuoti: «I tifosi mancheranno a tutti, sono il sale del calcio. Sergio Conceiçao ha detto che è come mangiare un’insalata scondita. Ecco, il paragone è calzante. Personalmente sarà un’agonia vedere le partite da casa e senza rumori di sottofondo del pubblico. Però fa parte della storia della Lazio. Nei momenti di difficoltà questa squadra dà di più».