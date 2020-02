Lazio Bologna sarà a porte aperte ma è a rischio la trasferta per i rossoblù

Gli emiliani potrebbero non esserci per la trasferta allo Stadio Olimpico per evitare qualsiasi tipo di contagio del Coronavirus

Lazio-Bologna si giocherà a porte aperte: come ha sottolineato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora le gare di Serie A si disputeranno a porte chiuse nelle regioni colpite dal Coronavirus. Tra queste c’è anche l’Emilia Romagna dove il Bologna avrà da giocare due partite in due settimane: la prima in trasferta contro la Lazio e una contro la Juventus. La gara di Roma dovrebbe giocarsi a porte aperte e l’accesso sarà garantito agli abbonati del club e a coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita, eccezion fatta per i residenti in Emilia. Secondo il Corriere dello Sport infatti per i tifosi emiliani dovrebbe essere vietata la trasferta per evitare contagi nei luoghi che non sono stati colpiti. Per il momento non ci sono comunicazioni in merito dalla Lega ma qualcosa potrebbe arrivare in giornata.