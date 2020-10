Allo Stadio Olimpico, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, Lazio e Bologna si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Lazio Bologna 0-0

54′ LAZIO INN VANTAGGIO – Luis Alberto prende palla sulla trequarti e si accentra: tunnel ai danni di Svanberg e sassata sotto la traversa.

49′ Occasione Lazio – Akpa Akpro, servito da Correa, prova a calciare in porta: recupero fondamentale in extremis di Danilo, che salva in calcio d’angolo.

46′ Inizia la ripresa – Campi invertiti, nessun cambio.

SECONDO TEMPO

45’+2 Fine primo tempo – A reti bianche la prima frazione di gara tra Lazio e Bologna. Squadre che hanno provato a creare, ma le difese hanno retto bene. Annullata una rete a Svanberg.

45′ Recupero – Assegnati due minuti.

42′ Doppio cambio Lazio – Entrano Escalante e Lazzari, escono Marusic e Leiva.

35′ Ancora Bologna – Orsolini prova la girata spettacolare, ma calcia in curva.

31′ Ci prova Palacio – Il tiro dell’attaccante del Bologna termina sull’esterno della rete.

29′ Giallo Acerbi – Fallo tattico del difensore biancoceleste, che ferma Soriano in ripartenza.

25′ Risposta Bologna – Questa volta ci prova Sansone: il tiro però termina al lato di molto.

24′ Occasione Lazio – Riflesso di Skorupski, grande intervento sul destro di Luis Alberto. Ispirato il Mago.

18′ Tentativo Bologna – Sinistro debole di Orsolini, prima parata per Reina.

16′ Occasione Luis Alberto – Lo spagnolo riceve palla, si accentra ed esplode il destro che sibila al lato del palo di Skorupski.

14′ Gol annullato – Dopo un veloce consulto Var, Irrati non ha dubbi: rete annullata per fallo di Schouten su Lucas Leiva.

13′ Gol Bologna – Destro dalla distanza di Svanberg che recupera palla sulle trequarti e esplode il tiro all’angolino.

9′ Tentativo Bologna – Gran taglio in area di Soriano, ottima la chiusura di Hoedt, che guadagna anche rimessa dal fondo.

3′ Tentativo Correa – L’argentino entra in area e prova a servire Akpa Akpro: brava la difesa del Bologna a chiudere l’ivoriano.

1′ Si Parte – Lazio che attaccherà sotto la Curva Nord.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.