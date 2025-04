Lazio Bodo Glimt, Lazzari a Sky: «Sappiamo quanto può contare per il corso della stagione. In casa si può fare di tutto»

Lazio Bodo Glimt desta l’attenzione del terzino carico in vista della sfida contro i norvegesi: le parole di Lazzari ai microfoni di Sky

Questa sera era il turno della sfida di Europa League Lazio Bodo Glimt che ha attirato allo stadio Olimpico una grandissima fetta di tifosi biancocelesti. Per questa ragione il terzino biancoceleste Lazzari ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’importanza di questa gara ai microfoni di Sky. Le sue parole:

«Sappiamo quanto può contare per il corso della stagione, l’andata non è stata la miglior Lazio, cercheremo di ribaltare il risultato, non vediamo l’ora di scendere in campo. Mettere molta intensità è la cosa principale, loro corrono molto, hanno fatto una partita fisica con numeri impressionanti. Due motivi che ci fanno pensare di superarla? Giochiamo in casa con il nostro pubblico, già solo questo ti fa capire che possiamo passare il turno. Segnare due gol non sarà facile ma in casa si può tutto».