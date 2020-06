Lazio, i big con il doppio ruolo: l’idea di Inzaghi per la corsa scudetto

Lazio, il segreto dei biancocelesti è racchiuso nei big della squadra di mister Inzaghi che saranno la soluzione aggiunta

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e mister Inzaghi è al lavoro per preparare la squadra al meglio per l’ultimo assalto. L’asso nella manica dei mister della Lazio sarà proprio la duttilità di alcuni tra i suoi migliori giocatori.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Milinkovic, Luis Alberto, Acerbi e Correa saranno i jolly della squadra. Le prove sono già iniziate e negli allenamenti della scorsa settimana il Mago è tornato ad occupare la sua vecchia posizione ovvero quella da trequartista. Attaccante aggiunto è invece il secondo ruolo del Sergente, determinanti sono state le sue reti contro Juventus e Inter. Acerbi è la colonna portate della difesa ma già è stato provato con ottimi risultati sulla sinistra al posto di Radu. Infine Correa che è stato utilizzato tra gli spazi ma può essere spostato anche sull’esterno e diventare una scelta in più per sostituire Lulic.