Lazio attenta, Nicola non può fare a meno di Mina nella sua formazione titolare: il dato in vista di lunedì

Lazio attenta, in occasione della partita di lunedì sera contro la formazione sarda analizziamo i numeri fin ora del difensore di Nicola

Archiviata la partita di giovedì con il Braga la Lazio dovrà vedersela contro il Cagliari, con l’obiettivo di dimenticare la sconfitta con la Fiorentina e rilanciarsi in ottica Champions. Anche la formazione sarda cerca riscatto, vista la sconfitta di venerdì sera contro il Torino, anche considerando la spinosa lotta salvezza, e Nicola vorrà affidarsi al suo totem di difesa ossia Mina. Il difensore infatti è un elemento imprescindibile per Nicola, come dimostrano i numeri a seguire: