Senad Lulic è intervenuto a margine del fischio d’inizio del match

Senad Lulic ha presentato l’imminente sfida tra la propria squadra e l’Atalanta ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole del bosniaco.

PARLA LULIC – «Per fare bene dovremo ripetere la finale di Coppa Italia, ma non dobbiamo fare come gli ultimi turni in campionato. Conosciamo il valore dell’Atalanta, sono forti ma sappiamo cosa fare. Contro i nerazzurri sono sempre partite importanti, sono un avversario tosto e sono sempre partite tirate ed equilibrate», chiude così Lulic.