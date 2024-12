Lazio Atalanta, i convocati di Gasperini: escluso a sorpresa un titolarissimo. Il motivo

Lazio Atalanta, un giocatore di Gasperini non è stato convocato per un problema all’alluce del piede. Le ultime

C’è una sorpresa nei convocati dell’Atalanta per la sfida di Serie A contro la Lazio. Infatti, Matteo Ruggeri non partirà con il resto della squadra per Roma a causa di un problema all’alluce del piede destro. Di seguito la lista completa:

– Bellanova Raoul (16)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cuadrado Juan (7)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Godfrey Ben (5)

– Hien Isak (4)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Scalvini Giorgio (42)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Toloi Rafael (2)

– Vlahović Vanja (48)

– Zaniolo Nicolò (10)

– Zappacosta Davide (77)