Lazio, tanti assist da parte dei ragazzi d’Inzaghi: non solo Luis Alberto, la squadra ha collezionato più passaggi vincenti.

Lazio in cima alla classifica che prende in esame gli assist: sono 27, in totale, i passaggi vincenti della squadra d’Inzaghi in campionato.

Sotto alla Lazio, c’è l’Atalanta a quota 24. Terzo posto che vede appaiati Inter e Sassuolo: entrambe le squadre hanno collezionato 18 assist.