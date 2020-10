Lazio, scongiurata la positività al Covid-19 di Acerbi, rischio per Vavro, in ritiro con la Slovacchia: il punto de Il Messaggero.

Ansia Covid in casa Lazio. Ieri si era diffusa un po’ di preoccupazione per Acerbi, ma è subito svanita. Rimane invece l’ansia per Vavro in ritiro con la Slovacchia contaminata (9 positivi) dal Coronavirus dopo l’ultima uscita.

Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.