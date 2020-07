Lazio, ancora il Tucu davanti. Sulle fasce riecco Jony e Lazzari

La Lazio anti-Brescia è già praticamente fatta nelle idee del mister Inzaghi.

La Lazio che affronterà il Brescia è già quasi fatta. In porta Strakosha, in difesa confermata la linea a tre che ha ben fatto a Verona: Patric sul centro-destra, Ramos centrale e Acerbi ancora dirottato a sinistra. Sulla corsia destra torna Lazzari dopo la squalifica, a sinistra riecco Jony che sostituirà Djavan Anderson. In mezzo al campo ancora titolare un ottimo Parolo alla decima consecutiva, mezze ali Milinkovic e Luis Alberto, alla ricerca della vetta della classifica degli assistmen. In avanti Immobile alla ricerca di un gol essenziale, con tutta probabilità con lui ci sarà ancora Correa, data la non perfetta forma di Caicedo, che soffre per una infiammazione al tendine d’Achille. In panchina pronti a subentrare Vavro, Cataldi, Lukaku e l’attaccante ecuadoregno, oltre a Marusic.