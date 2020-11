Lazio, anche per il nuovo laboratorio ci sono tre positivi: la situazione

Secondo il sito de La Gazzetta dello Sport il club avrebbe sottoposto alcuni giocatori ad ulteriori test ad un laboratorio terzo. Ci sarebbero dei positivi.

Ancora brutte notizie per la Lazio. Così si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport. Il club, viste le polemiche degli ultimi giorni, ha infatti deciso di sottoporre a nuovi tamponi alcuni dei giocatori fermi per situazioni legate alla prevenzione del coronavirus e di farlo non tramite il solito laboratorio di Avellino, ma con il Campus Biomedico di Roma, che oggi ha effettuato gli esami. Dai test, continua il sito del quotidiano sportivo, è emersa la positività di tre i calciatori. Al momento i giocatori fermati sono: tolto Luis Alberto, quelli trovati positivi il 2 novembre da Synlab, Immobile, Leiva e Strakosha, più Djavan Anderson e Lazzari.