Lazio, Amauri: «Mi auguro che regga fino alla fine»

L’ex attaccante della Juventus supporta la Lazio nella lotta Scudetto: le dichiarazioni di Amauri a Football News 24

Continua la sfida a distanza tra Lazio e Juventus per il primo posto: la squadra capitolina dovrà affrontare il Bologna, mentre i ragazzi di Sarri saranno impegnato nel big match contro l’Inter.

Nonostante le diverse rose, c’è chi preferisce i biancocelesti alla Vecchia Signora ed, incredibile ma vero, si parla di un ex giocatore che ha vestito la maglia della squadra torinese: si tratta di Amauri. Il brasiliano, intervenuto ai microfoni di FootballNews24.it, si è espresso così sulla lotta allo Scudetto: «Spero che la Lazio possa lottare fino all’ultimo per il titolo, in modo da rendere il campionato è più emozionante e vivo. La squadra di Inzaghi, così come Inter e Atalanta, sta disputando una stagione spettacolare, mettendo in atto prestazioni splendide. Mi auguro che regga fino alla fine».