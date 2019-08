Lazio, allenamento differenziato per Proto a Formello: le sue condizioni

Mentre la Lazio lavora a Marienfeld, Silvio Proto sta lavorando a Formello: si ricongiungerà con la squadra la settimana prossima

A causa dell’operazione a cui si è sottoposto a giugno, unita alla volontà dello staff medico di fargli evitare contrasti in allenamento, Silvio Proto si sta allenando in modo differenziato a Formello. Il belga, non convocato per il ritiro di Marienfeld, sta continuando la sua preparazione nel quartier generale biancoceleste. Nessun declassamento nelle gerarchie: Proto sarà il vice-Strakosha, seguito da Guido Guerrieri, terzo portiere. Simone Inzaghi, al suo posto, ha portato in Germania Alia, giovane della Primavera. L’ex Olympiakos si ricongiungerà alla squadra quando quest’ultima farà ritorno a Roma, la settimana prossima. A partire da quel momento, a qualche giorno dall’inizio del girone d’andata di Serie A, i giocatori termineranno insieme la preparazione al prossimo campionato.