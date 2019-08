Proto non convocato per Marienfeld: i motivi

Silvio Proto non partirà per Marienfeld

Silvio Proto non è stato convocato per la seconda parte del ritiro laziale che si terrà in Germania, precisamente a Marienfeld. Al posto del portiere belga, per la meta teutonica partirà Alia insieme a Strakosha e Guerrieri.

I MOTIVI DELLA SCELTA – A inizio estate l’estremo difensore di Charleroi ha subito un piccolo intervento chirurgico di routine e, nonostante non si tratti di nulla di grave, ad Auronzo di Cadore l’ex Olympiacos è stato precauzionalmente tenuto a riposo sia durante le amichevoli che nelle partitelle d’allenamento. Proto, infatti, non può subire colpi troppo forti o sbattere a terra con eccessiva foga, altrimenti rischierebbe di aggravare un problema che al momento si può tenere sotto controllo. L’operazione non gli ha impedito di allenarsi regolarmente sotto lo sguardo vigile di Grigioni e il suo recupero sta procedendo senza eccessivi intoppi.