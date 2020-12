Lazio, Acerbi e Correa a rischio per il Milan

Acerbi e Correa in dubbio per la sfida tra Lazio e Milan

Mercoledì Lazio e Milan si sfideranno in un match d’alta classifica. I rossoneri proveranno a blindare il primo posto prima della sosta natalizia, la Lazio, a -3 dalla zona Champions, proverà a dare seguito alla partita conto il Napoli. Da valutare le condizioni di Francesco Acerbi e Joaquín Correa. I due biancocelesti erano entrambi stati convocati per il match di ieri, ma nessuno die due è poi sceso in campo. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Tempo, l’argentino aveva svolto ieri mattina di controlli in Paideia per un problema al polpaccio, ma ieri sera era in tirbuna.