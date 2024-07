Lauriente Lazio, Fabiani RIAPRE il dossier! Il Sassuolo FISSA il prezzo, serve QUESTA cifra

Lauriente-Lazio, Fabiani, DS dei biancocelesti, ha riaperto il dossier per l’esterno del Sassuolo: base di partenza fissata a 15 milioni

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha riaperto la pista Laurienté per il calciomercato Lazio:

PAROLE – «All’interno della bolgia Greenwood, di sicuro la Lazio non aspetta. Ma siccome deve prendere un altro esterno offensivo (e non un attaccante), occhio alle sorprese. Armand Laurienté non sarebbe tale, visto che lo scorso 18 giugno vi avevamo già anticipato l’interesse per un ragazzo che sicuramente dimostrato di avere grande talento. Nelle ultime ore sono stati allacciati nuovi contatti, Laurienté è un nome da tenere in considerazione per la nuova Lazio di Baroni. Nulla di definito, ma interesse da segnalare. Laurienté è stato accostato ad altri club, compresi Parma e Fenerbahce, ma fin qui nessuna trattativa è in stato avanzato. Soprattutto il Parma ha mosso passi importanti, la valutazione del Sassuolo è di 15 milioni più bonus».

Da capire quindi se Fabiani avanzerà una proposta ufficiale: l’esterno piace a Baroni che avrebbe già dato il suo ok.