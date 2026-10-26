L’agente di Mandas esalta Gattuso: «La squadra è stata sottovalutata, la sua abilità sta facendo la differenza»

Il procuratore Diego Tavano ha parlato del rendimento di Christos Mandas e dell’ottimo avvio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere consensi dopo un inizio di campionato che ha portato i biancocelesti nelle prime posizioni della classifica di Serie A. Tra i protagonisti di questo percorso figura anche Christos Mandas, portiere greco che sta ripagando la fiducia ricevuta dal nuovo allenatore.

A soffermarsi sul suo rendimento è stato Diego Tavano, agente del calciatore, intervenuto nel corso di un’intervista esclusiva concessa a Tuttomercatoweb.com. Il procuratore ha evidenziato soprattutto l’intesa sviluppata tra il suo assistito e Gattuso, considerandola uno degli elementi determinanti per le prestazioni del giocatore.

Tavano esalta Mandas: decisiva l’intesa con Gattuso

Il rendimento di Christos Mandas rappresenta uno degli aspetti positivi dell’avvio di stagione biancoceleste. Il portiere ha trovato continuità e fiducia, due elementi fondamentali per affrontare con maggiore sicurezza le responsabilità del ruolo.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Diego Tavano ha espresso grande soddisfazione per il percorso del proprio assistito, sottolineando il rapporto costruito con l’allenatore:

«Mandas? Sono contento. È un giocatore forte e non avevo dubbi. Insieme a Gattuso ha trovato un’alchimia importante e queste sono cose che fanno la differenza. Sente fiducia e la sta ripagando».

Parole che confermano quanto il rapporto umano tra tecnico e calciatore possa incidere sul rendimento. Gattuso ha dimostrato di credere nelle qualità del greco, offrendogli l’opportunità di diventare un riferimento della squadra.

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Gattuso aveva già elogiato Mandas: il retroscena sulla fiducia

Le dichiarazioni dell’agente trovano riscontro anche nelle parole pronunciate dallo stesso Gattuso dopo la vittoria contro il Monza. In quell’occasione, l’allenatore aveva spiegato di essersi impegnato personalmente per trattenere Mandas alla Lazio, riconoscendone le qualità e sottolineando i margini di miglioramento ancora a disposizione.

Il tecnico aveva inoltre evidenziato come la poca continuità trovata dal portiere nella precedente esperienza al Bournemouth avesse inciso sulla sua condizione, senza però modificare la valutazione positiva delle sue potenzialità. Un attestato di stima significativo, che aiuta a comprendere il ruolo assunto dal greco nel progetto biancoceleste.

Tavano non ha dubbi: la squadra di Gattuso è stata sottovalutata

L’intervista di Diego Tavano non si è concentrata esclusivamente su Mandas. Il procuratore ha infatti espresso un giudizio molto positivo sul valore complessivo della formazione biancoceleste, ritenendo che le qualità della rosa non siano state adeguatamente considerate all’inizio della stagione. Queste le sue dichiarazioni, sempre ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«La Lazio è forte, è stata sottovalutata. Se si prendono i singoli calciatori sono tutti di valore. Poi l’abilità di Gattuso di farli stare bene insieme dal punto di vista tattico e umano sta facendo la differenza».

Secondo l’agente, dunque, il merito dell’allenatore non sarebbe soltanto quello di aver trovato un’organizzazione tattica efficace, ma soprattutto di aver creato le condizioni ideali affinché i singoli possano esprimere le proprie qualità.

La forza del gruppo è il segreto del nuovo corso biancoceleste

Le considerazioni di Tavano mettono in evidenza uno degli aspetti maggiormente riconoscibili del lavoro di Gennaro Gattuso: la capacità di costruire un gruppo compatto, nel quale ogni calciatore possa sentirsi coinvolto.

L’esempio di Mandas è particolarmente significativo. La fiducia ricevuta dall’allenatore ha contribuito a rafforzarne la posizione all’interno della squadra, permettendogli di affrontare gli impegni con maggiore continuità.

Un principio che può essere esteso anche agli altri reparti, dove l’organizzazione collettiva sta consentendo alla Lazio di ottenere risultati importanti.

La sfida per Gattuso sarà adesso mantenere questo equilibrio nel corso di una stagione ancora lunga. Intanto, le parole di Diego Tavano rappresentano un ulteriore riconoscimento al lavoro del tecnico e alla crescita di Christos Mandas, sempre più centrale nel progetto biancoceleste.