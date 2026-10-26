Arriva la sanzione del Giudice Sportivo! Multa al club e novità sui cartellini: attenzione anche a Deiola del Cagliari

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti relativi all’ottava giornata di Serie A 2026/27: ammenda di 2.000 euro per la Lazio e terza ammonizione stagionale per Provstgaard. Occhi puntati anche su Alessandro Deiola del Cagliari

La Lazio deve fare i conti con una sanzione economica dopo l’ultima giornata di campionato. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto un’ammenda di 2.000 euro alla società biancoceleste in seguito a quanto accaduto nella partita contro il Parma, terminata con il successo per 2-1 della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Il provvedimento emerge dalle decisioni adottate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, relative alle gare dell’ottava giornata di Serie A. Oltre alla multa, il comunicato contiene aggiornamenti sulla situazione disciplinare di alcuni calciatori, con possibili conseguenze anche per i prossimi appuntamenti dei biancocelesti.

Ammenda di 2.000 euro: ecco perché è arrivata la sanzione

La società capitolina è stata sanzionata per una questione legata al rispetto delle tempistiche previste prima del calcio d’inizio. Secondo quanto riportato nel comunicato del Giudice Sportivo, la Lazio ha provocato senza giustificazione un ritardo di un minuto nell’avvio del primo tempo. Per questo motivo è stata applicata un’ammenda di 2.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva.

La sanzione non riguarda episodi di gioco o comportamenti dei sostenitori, ma esclusivamente il mancato rispetto dell’orario previsto per l’inizio dell’incontro.

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Provstgaard raggiunge la terza ammonizione stagionale

Sul fronte disciplinare, l’attenzione si concentra anche su Oliver Provstgaard. Il difensore biancoceleste ha ricevuto un cartellino giallo per comportamento scorretto nei confronti di Romero del Parma, raggiungendo la terza ammonizione stagionale.

Nel corso della sfida disputata allo Stadio Olimpico, l’attaccante del Parma Romero ha creato diversi problemi a Provstgaard grazie alla sua rapidità nelle ripartenze. Intorno alla mezz’ora di gioco, il difensore danese ha fermato l’avversario con un intervento falloso, necessario per interromperne l’avanzata, venendo così ammonito dall’arbitro Arena.

Il calciatore danese non è ancora entrato in diffida, ma si avvicina alla soglia della quarta sanzione, che comporterebbe un primo avvertimento ufficiale in vista di un’eventuale squalifica.

Attenzione a Deiola: il Cagliari rischia di perdere il capitano

Un altro elemento interessante emerge dalla situazione disciplinare del Cagliari, prossimo avversario della Lazio dopo il turno infrasettimanale. Il centrocampista rossoblù Alessandro Deiola ha infatti rimediato la quarta ammonizione stagionale, entrando ufficialmente in diffida.

Il calciatore della formazione allenata da Fabio Pisacane sarà quindi chiamato a prestare particolare attenzione nella sfida contro la Roma, in programma martedì 27 ottobre alle ore 20.45.

Un eventuale cartellino giallo contro i giallorossi farebbe scattare automaticamente una giornata di squalifica, costringendo Deiola a saltare proprio il confronto con la Lazio.

Un’eventualità che potrebbe incidere sulle scelte del tecnico rossoblù, considerando la capacità del capitano di ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e difesa.