La Lazio si qualifica agli ottavi di Europa League se...: le combinazioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è uscita sconfitta per due a uno nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: le combinazioni per gli ottavi

La Lazio è uscita sconfitta dal Do Dragao di Oporto. Dopo la rete del vantaggio di Zaccagni nel primo tempo, una doppietta di Toni Martinez ha ribaltato il risultato.

Il ritorno del 24 febbraio all’Olimpico sarà decisivo. Per gli ottavi alla Lazio serve una vittoria con almeno due goal di scarto (2-0, 3-1). Con l’una a zero si andrebbe ai supplementari vista l’eliminazione della regola del goal in trasferta, così come col 2-1 o il 3-2 per i biancocelesti. Con qualsiasi risultato di pareggio o di vittoria degli ospiti, sarebbero invece gli uomini di Conceicao ad approdare al turno successivo.