La Lazio di Sarri migliora: i numeri di inizio stagione parlano chiaro

Nonostante la pesante sconfitta con il Midtjylland, i numeri della Lazio sono in miglioramento rispetto ad un anno fa

Maurizio Sarri può essere soddisfatto dell’inizio di stagione della sua Lazio. Come riporta Il Messaggero, nonostante la brutta sconfitta in Europa League contro il Midtjylland, i numeri dei biancocelesti sono in netto miglioramento rispetto allo scorso anno.

Rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione infatti, la Lazio ha 3 punti in più (14 a 11) e ha subito 7 reti in meno (12 un anno fa, 5 oggi). Inoltre oggi la media punti, tolto lo scivolone europeo, è esattamente di 2 punti a partita, superiore all’1.86 fatto registrare lo scorso anno dal momento in cui Immobile e compagni uscirono dall’Europa League. Infine, l’altro dato che balza all’occhio è quello dei clean sheet: già 3 in questo avvio con le reti incassate diminuite del 60%.