La felicità di Correa: «Ringrazio i miei compagni per il loro sostegno». E sul derby…

Al termine del match vinto per 2-1 contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Correa, autore di un grande gol

«Sono felice per tutto il sostegno dei miei compagni in questi ultimi giorni in cui non ho giocato molto – ha dichiarato Correa – Ringrazio loro per l’appoggio che mi hanno dato. Già stiamo pensando al derby che è la partita più importante per noi. Dobbiamo riposare per essere tutti al 100% a disposizione del mister. Luis Alberto è un grande amico, al mio arrivo mi ha fatto sentire a casa. Possiamo giocare insieme».



Il giocatore a Lazio Style Channel

«Sono contento, questa partita non era facile. Sto cercando il gol da quando abbiamo iniziato. Merito del gruppo, tutti si allenano bene: sia quelli che giocano che quelli che non lo fanno. Abbiamo corso fino alla fine, abbiamo fatto una partita buona ma dobbiamo imparare a gestirla. E’ stata completa. Luis Aberto? E’ un grande amico, mi ha aiutato quando sono arrivato. In campo abbiamo parlato, quando aveva troppa gente addosso mi abbassavo io ed è andato tutto bene. Derby? Mi aspetto un grande ambiente, sono ansioso, voglio viverlo, vederlo ed essere parte di questa grande sfida. Dobbiamo fare come stiamo facendo: il nostro calcio e dare il 110%».

«Uno si aspetta sempre di aiutare la squadra con belle giocate, un assist, è stato bello oggi segnare con un gol bello. Ringrazio tutti i compagni. Sono stati con me anche quando giocavo poco. Mi trovo bene ad avere questo ruolo, mi piace, in Nazionale ci gioco molto ora voglio migliorare e fare di più».