Kozak a LSC: le parole del pre partita dell'ex biancoceleste

Kozak, l’ex biancoceleste è stato intervistato da LSC a pochi minuti dalla sfida di Coppa parlando del terreno di gioco e non solo: le sue parole

Finalmente ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, tra poco inizia per la Lazio la sfida di Europa League fondamentale per il Viktoria Plzen per la gara d’andata degli ottavi. A pochi minuti dalla sfida, ai microfoni di LSC è stato interpellato l’ex biancoceleste Kozak che rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Quell’anno in cui fui capocannoniere pensavo arrivassimo lontani, ma successero degli episodi e finì troppo presto. Ricordo bene quell’annata. Mister Baroni ha fatto un gran lavoro, non è facile arrivare così con una squadra cambiata tanto, ha messo subito in chiaro il suo gioco, è stato un gran lavoro suo e dei ragazzi. Pedro è incredibile, l’età è solo un numero, quando ci metti anima, passione e cura del corpo puoi essere davvero quello che decide le partite e che mette il gruppo davanti. Lui è un gran calciatore e fa un gran lavoro per lo spogliatoio e per l’ambiente.

Il campo male, malissimo. Sono stato in hotel e i ragazzi mi hanno detto che il campo sta male, lo confermo. Va in vantaggio al Plzen che gioca fisico e palla lunga, aspettano il contropiede, ma con la fiducia della Lazio credo che stasera la Lazio possa fare la partita.

Il mio futuro? Sto prendendo il patentino di allenatore, il calcio per me è vita ma in qualche modo vorrei continuare a farlo. tornerò presto a Formello, l’ultima volta ho portato male, ma sicuramente verrò e speriamo che vada meglio