Kostic Lazio, Pedullà: «Alzata l’offerta, c’è ottimismo» – FOTO

Svolta nel calciomercato della Lazio: alzata l’offerta per Kostic, c’è ottimismo sul buon esito della trattativa

Ore decisive. La trattativa tra la Lazio e il Francoforte per Kostic potrebbe essere ad una svolta. Come riportato da Alfredo Pedullà su proprio account Twitter il club tedesco ha concocato il giocatore per un chiarimento.

Nel frattempo i biancocelesti hanno aumentato l’offerta a 15 milioni più bonus. Si attendono novità tra stasera e domani mattina, qualora non arrivassero la Lazio punterà su Zaccagni:

«L’Eintracht convoca Kostic per un chiarimento. La Lazio ha alzato offerta a 15 più bonus. E confida nel via libera tra stasera e domattina. Altrimenti andrà su Zaccagni. Lavori in corso ma prudenza fino alla fine»