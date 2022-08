Kostic Juve, l’ex obiettivo della Lazio è atteso a Torino tra stasera e domani

Kostic è stato uno dei giocatori più corteggiati dalla Lazio, ma tra stasera e domani arriverà in Italia per vestire la maglia della Juve

Nelle scorse ore la Juventus ha chiuso per l’acquisto di Filip Kostic, che arriverà in bianconero in cambio di 17 milioni tra parte fissa e bonus.

Stando a quanto riferito da Sky Sport ci sarebbero ancora alcuni piccoli dettagli in via di definizione prima di programmare il volo per l’Italia, che dovrebbe comunque avvenire tra questa sera e domattina al massimo.